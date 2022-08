Endgültiges Liebes-Aus? Valentina Pahde entfolgt Rúrik

Ist zwischen Valentina Pahde (27) und Rúrik Gíslason (34) nun doch wieder alles aus? In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder hartnäckige Liebesgerüchte um die GZSZ-Darstellerin und dem Ex-Kicker. Die beiden lernten sich 2021 bei Let's Dance kennen und kämpften bis ins Finale gegeneinander um den heiß begehrten Titel. Auch wenn die zwei sogar knutschend gesichtet wurden, bestätigten sie ihre Beziehung nie. Doch bedeutet das nun das Liebes-Aus? Valentina ist Rúrik auf Social Media entfolgt!

Wirft man einen Blick in die Abonnenten-Liste auf Valentinas Instagram-Account, so wird klar: Da fehlt doch einer! Denn ganz plötzlich folgt die hübsche Schauspielerin Rúrik nicht mehr auf dem sozialen Netzwerk! Ob das bedeutet, dass die zwei in Zukunft endgültig getrennte Wege gehen? Dafür würden auch die sexy Bikini-Pics sprechen, die die 27-Jährige seit einigen Tagen aus ihrem Sommerurlaub im Netz teilt. Scheint wohl ganz so, als würde sie dem Fußballer zeigen wollen, was er verpasst!

Auch Bild will erfahren haben, dass Velantina ihren Kos-Urlaub aktuell als Neu-Single genießt. "Die Chemie zwischen beiden stimmt nicht mehr", soll ein Freund von Rúrik über die Beziehung der beiden berichtet haben.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2022

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im September 2021

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

