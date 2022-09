Erstaunlich: Victoria Beckham fehlt es an Selbstbewusstsein!

Ist Victoria Beckham (48) gar nicht so selbstbewusst, wie sie vorgibt zu sein? Anfang der 90er wurde die Designerin mit der Band Spice Girls international bekannt. Die Sängerinnen tourten um die Welt und gehörten zu den ganz Großen im Musikgeschäft. Jetzt plauderte Melanie C. (48) über Posh Spice und verriet: Auch nach Jahrzehnten in der Öffentlichkeit habe Victoria noch Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein...

Beim Gespräch mit The Sun erinnerte sich Melanie an einen Auftritt von den Spice Girls im Jahr 2007. Vor der Performance soll Victoria gefragt haben, ob sie, anstatt zu singen und zu tanzen, nur auf einem Catwalk laufen dürfe. "Aber sie kann so viel mehr. Ein Teil von ihr fühlt sich einfach nicht selbstbewusst genug", erklärte Melanie.

Heute widmet sich Victoria vor allem ihrer Karriere als Designerin. Aufgrund ihrer berühmten Familie ist sie oftmals in den Schlagzeilen und präsentiert sich auch im Netz stets selbstbewusst. Doch ihre musikalische Seite will Vic offenbar noch nicht ganz an den Nagel hängen. Melanie erzählte weiterhin, dass geplant sei, dass die Gruppe im kommenden Jahr beim Glastonbury Festival auftreten werde. Sie sei sich sicher, dass auch Victoria bei diesem Auftritt dabei sein werde.

Getty Images Victoria Beckham in New York City, 2017

Getty Images Die Spice Girls: Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Melanie Brown und Victoria Beckham

Getty Images Mel C. im Juli 2021

