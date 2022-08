Throwback-Pics: Victoria Beckham zeigt sich in jungen Jahren

Victoria Beckham (48) lässt keinen Trend aus! Das ehemalige Spice Girl ist schon seit über 20 Jahren mit David Beckham (47) verheiratet. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder, die die Brünette gerne mal im Netz präsentiert. Auch sonst liefert die Modeschöpferin oft Einblicke aus ihrem Leben mit Schnappschüssen und Videos. Nun veröffentlichte Victoria einen kurzen Clip, der sie unter anderem in jungen Jahren zeigt.

Die ehemalige Sängerin postete auf TikTok ein Video, das einen neuen Trend aufgreift: Dabei zeigt man erst sich selbst, bevor man alte Bilder aus seiner Jugend einblendet. Während man Victoria also am Anfang des Videos in einem schwarzen Blazer in ihrem gewohnten aktuellen Look erkennt, kommen danach einige alte Schnappschüsse ans Licht. So sieht man sie zum Beispiel in einem weißen Rollkragenpullover mit Cap oder mit einem 90er-Jahre Make-up verrucht in die Kamera blickend. Auch lässige Outfits mit einer Jogginghose sowie Bomberjacke präsentierte die 48-Jährige. Ihre kurzzeitige Dauerwelle darf natürlich auch nicht fehlen.

Auf dieses Video reagierten Victorias Fans begeistert. Das beweisen nicht nur die rund 161.000 Likes, sondern auch die Kommentare. "Die Frau ist einfach schön", schrieb ein User unter das Video. Ein anderer Follower äußerte sich mit: "Atemberaubend, damals wie heute."

TikTok / victoriabeckham Victoria Beckham in ihren 20ern

TikTok / victoriabeckham Victoria Beckham als junge Erwachsene

TikTok / victoriabeckham Victoria Beckham in jungen Jahren

Hättet ihr Victoria auf den Fotos erkannt? Ja, klar! Nein, ehrlich gesagt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



