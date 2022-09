Indizien: Ex-Paar Raúl Richter und Vanessa wieder zusammen?

Geht da wieder was? Vanessa Schmitt und Raúl Richter (35) waren über drei Jahre zusammen – bis sie im Juni dann ihre Trennung bestätigten. Zuvor gab die Influencerin Hinweise, dass der einstige GZSZ-Darsteller sie betrogen habe. Sie weinte im Netz und teilte kryptische Zeilen. Was damals genau passiert ist, erzählten sie jedoch nicht. Aber wie stehen sie eigentlich jetzt zueinander? Vanessa und Raúl scheinen nämlich gemeinsam unterwegs zu sein!

An diesem Wochenende versammelten sich so einige deutsche Stars in Mailand zur Fashion Week – so auch Raúl und die Blondine. Schon in ihren Instagram-Storys sah man des Öfteren ähnliche Kulissen und Speisen. Nun liefern Vanessa und der Schauspieler ein weiteres Indiz dafür, dass sie zusammen in der italienischen Stadt sind. Beide posierten vor einer Steinwand und im Hintergrund sind dieselben Fahrräder zu sehen! Außerdem haben die zwei dabei den gleichen Kaffeebecher in der Hand.

Raúl hinterlegte den Song "And I Love Her" in dem Clip (zu Deutsch: "Und ich liebe sie"). Ist dies etwa auch eine Andeutung? Trotz Trennung gefällt Vanessa sein Reel. So scheint zumindest kein böses Blut zwischen den beiden zu fließen. Aber was meint ihr: Sind sie wieder ein Paar?

Instagram/raulrichter // Instagram/vanessa.schmitt_ Collage: Raúl Richer und Vanessa Schmitt in Mailand

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei der Berlin Fashion Week

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, Influencerin

