Liz Hurley verabschiedet sich mit heißen Bildern vom Sommer

Liz Hurley (57) beweist immer wieder, dass das Alter nur eine Zahl ist! Obwohl sie die 50 weit überschritten hat, ist die britische Schauspielerin nach wie vor in Topform. Auf ihren Traumkörper scheint die "Then Came You"-Darstellerin auch mächtig stolz zu sein. Regelmäßig füttert sie ihre Follower mit knappen Bildern, auf denen sie sich lasziv rekelt. Jetzt veröffentlichte sie von sich die letzten heißen Aufnahmen dieses Sommers!

Die Ex-Partnerin des amerikanischen Geschäftsmannes Steve Bing (✝55) zeigte nun auf Instagram ein Video, in dem sie mehrere Schnappschüsse von sich am Pool teilte. Auf denen trägt die Brünette einen gelben Bikini. Die Fans können bestaunen, wie Liz am Meer entlangläuft und sich im Pool rekelt. Außerdem cremt sie sich sexy ihren Bauch ein, um sich vor der Sonne zu schützen. Die Gossip Girl Darstellerin scheint die letzten Sommertage zu genießen und verabschiedet sich unter ihrem Video mit den Worten: "Bye Bye Summer 2022."

Im Clip fällt auf, wie fit Liz aussieht. Das Model verriet im vergangenen Jahr gegenüber The Sunday Times: "Ich habe seit einer gefühlten Ewigkeit keine verarbeiteten Lebensmittel gegessen. Außerdem habe ich mir angewöhnt, leichter und nicht so spät zu essen." Auf Dinge wie Süßigkeiten oder Alkohol verzichte die Beauty gänzlich.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im September 2022

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Schauspielerin

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im Bikini

