Millie Bobby Brown turtelt mit ihrem Freund Jake im Netz

Millie Bobby Brown (18) genießt die Zeit mit ihrem Schatz! Die Stranger Things-Darstellerin ist seit über einem Jahr mit ihrem Freund Jake Bongiovi (20) zusammen. Seit ihrem Paar-Outing lassen die Turteltauben ihre Follower regelmäßig an ihrem Liebesglück teilhaben. Nun stand für Millie ein besonderes Ereignis an: Am Samstag wurde ein neuer Trailer zu ihrem Enola Holmes-Streifen veröffentlicht, der ab dem 4. November auf Netflix zu sehen ist. Das Erscheinen des Teasers feierte Millie mit einer süßen Aufnahme von sich und Jake.

Auf Instagram veröffentlichte die 18-Jährige ein Video in Schwarz-Weiß, in dem sie ihren Partner auf die Wange küsst. Jake schien den Moment sehr zu genießen, denn er lächelte dabei überglücklich. "Ein Kuss auf die Wange für dich", schrieb Millie dazu. Die Fans waren von diesem süßen Anblick hin und weg: Innerhalb weniger Stunden wurde das Posting bereits über vier Millionen Mal gelikt.

Wie ernst es zwischen der Schauspielerin und dem 20-Jährigen ist, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich. Sogar Jakes Papa Jon Bon Jovi (60) soll von der Beziehung des Paares total begeistert sein. "Jakes berühmter Vater Jon unterstützt seine Beziehung zu Millie genauso wie seine Mutter Dorothea", verriet eine Quelle im Juli gegenüber HollywoodLife.

