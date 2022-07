Millie Bobby Brown genießt Liebes-Urlaub mit Freund Jake

Sie können einfach die Finger nicht voneinander lassen. Seit letztem Jahr sind Millie Bobby Brown (18) und Jake Bongiovi (20) ein Paar. Die Schauspielerin und der Sprössling von Rocklegende Jon Bon Jovi (60) turteln gerne in der Öffentlichkeit: Bereits auf der Premiere der vierten Stranger Things-Staffel zeigten sich die zwei sehr verliebt. Doch auch abseits des roten Teppichs tauschen die zwei ganz ungeniert Zärtlichkeiten aus – hier knutschen Millie und Jake!

Neue Fotos zeigen das junge Paar beim Urlaub in Italien. Millie und Jake genießen die Sonne und entspannen auf einem Boot bei Sardinien. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass die Schauspielerin in Topform ist. In einem knappen Bikini präsentiert sie ihre tolle Strandfigur, während sich ihr Liebster für einen zärtlichen Kuss zu ihr herunterbeugt.

Obwohl die 18-Jährige bereits liiert ist, verriet sie im MTV-Interview, dass sie und Co-Star Noah Schnapp (17) folgendes beschlossen haben: "Wir haben gesagt, wenn wir mit 40 noch nicht verheiratet sind, heiraten wir einander – weil wir gute Mitbewohner wären." Doch dabei handelt es sich nur um einen kleinen Scherz, denn die zwei sind einfach nur gute Freunde und Millie ist schließlich offensichtlich glücklich vergeben.

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi auf der "Stranger Things"-Premiere

Action Press /Backgrid Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown knutschen auf einem Boot

Getty Images Millie Bobby Brown und Co-Star Noah Schnapp, 2019

