Mit Mutti und Tom: Heidi Klum teilt niedliches Familienbild

Sie strahlen bis über beide Ohren! Heidi Klum (49) scheint ein absoluter Familienmensch zu sein. Das Model hat vier Kinder, um die es sich liebevoll kümmert. Auf Social Media zeigt sie dies auch immer wieder. Seitdem ihre älteste Tochter Leni Klum (18) ebenfalls in der Öffentlichkeit steht, posten sie gemeinsame Videos und Bilder. Nun gab es aber einen anderen Mutter-Tochter-Moment: Heidi postete ein Pic mit ihrer Mutter Erna – und Ehemann Tom Kaulitz (33) war auch dabei!

Auf ihrem Instagram-Profil ist der besagte Schnappschuss zu sehen. Heidi ist umgeben von ihren Liebsten – Mama Erna und Tom. Alle lächeln total glücklich in die Kamera. In ihrer Story gab sie weitere Einblicke in den gemeinsamen Tag. Sie speisten wohl in einem urigen Restaurant. Heidi nannte ihre Mutter in dem Clip liebevoll Oma Erna.

Wie viel Erna ihr bedeutet, machte sie bereits in der Vergangenheit mehr als deutlich. Im vergangenen Jahr gratulierte Heidi ihr mit einer Bilderreihe im Netz zum Geburtstag und fand liebevolle Worte: "Herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich liebe dich."

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im August 2022 in Pasadena

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi und Erna Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de