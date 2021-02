Heidi Klum (47) überbringt ihrer Mutter süße Geburtstagswünsche! Die Laufsteg-Königin ist aktuell wieder mit ihrer Show Germany's next Topmodel im TV zu sehen – bereits zum 16. Mal sucht die Modelmama das schönste Mädchen Deutschlands. Bei den Dreharbeiten durfte die Blondine sich oftmals über familiäre Unterstützung freuen: Tochter Leni (16) und Mama Erna begleiteten die Beauty das ein oder andere Mal zum Set. Letztere hat heute Geburtstag – zu diesem besonderen Anlass teilte Heidi einen süßen Mutter-Tochter-Rückblick!

Auf Instagram postete das ehemalige Victoria's Secret-Model eine Reihe von Aufnahmen, die Erna und Heidi zeigen – über die Jahre haben die beiden sich ganz schön verändert. Jedoch ist nun klar, von wem die Ehefrau von Tom Kaulitz (31) ihr gutes Aussehen und ihren coolen Look vererbt bekommen hat – in Sachen Posing macht auch der Oma von Leni, Lou (11), Henry (15) und Johan (14) offenbar niemand etwas vor. Heidi verlieh der Liebe zu ihrer Mutter in der Betitelung des Posts Ausdruck: "Herzlichen Glückwunsch Mama. Ich liebe dich."

Das wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Heidi süße Bilder von ihr und ihrer Mutter im Netz teilt – auch zum Muttertag im vergangenen Jahr präsentierte die vierfache Mutter eine Serie von Throwback-Pics des Klum-Duos.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi und Erna Klum

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum als Baby (r.) mit ihrer Mutter Erna

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Mutter Erna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de