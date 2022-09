So viel Sport macht Valentina Pahde für ihren Traum-Body!

Das scheint wohl harte Arbeit zu sein! Valentina Pahde (27) ist für ihren durchtrainierten Körper bekannt. Diesen präsentiert die GZSZ-Darstellerin gern auch auf Social Media: Dort zeigt sie ihren Fans ab und an ihren Waschbrettbauch. Vor allem in den Sommermonaten heizte die Blondine ihrer Community mit heißen Bikini-Pics ein. Doch wie schafft es die Beauty eigentlich, sich so fit zu halten? Valentina lüftete jetzt das Geheimnis: Sie macht so gut wie jeden Tag Sport!

Im Gala-Talk kam die 27-Jährige auf ihren sportlichen Körper zu sprechen. Doch wie ist es möglich, so auszusehen? "Das dauert und tatsächlich musst du dafür auch wahnsinnig viel Sport machen", verriet die Schauspielerin und plauderte aus, wie intensiv sie eigentlich trainiert: "Also man muss schon sechs Mal die Woche Sport machen und auch auf seine Ernährung achten. Aber ich muss sagen, ich mache das gern." Durch ihre Aktivität fühle sie sich einfach viel vitaler und gesünder.

Im vergangenen Jahr nahm Valentina bei der Show Let's Dance teil. Dafür musste die Beauty hart trainieren, was natürlich zu ihrer schlanken Figur beigetragen hatte. "Tatsächlich hatte ich eine wahnsinnig gute Figur nach der Staffel von 'Let's Dance'. Ich konnte essen, was ich wollte und war wirklich sehr definiert vom Körper", berichtete der TV-Star im Gala-Talk.

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2022

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de