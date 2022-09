Wegen Promi-Status: Ist Michi Bauer vorsichtig beim Daten?

Michi Bauer (31) ist im Reality-TV mittlerweile ein prominentes Gesicht! Der TV-Star hat bereits bei Die Bachelorette und Bachelor in Paradise versucht, die große Liebe zu finden. Bisher hat das allerdings nicht geklappt. Der Hottie gibt die Hoffnung aber nicht auf und will weiterhin versuchen, eine Frau fürs Leben kennenzulernen. Jetzt verriet Michi Promiflash, ob seine Prominenz ihm beim Daten Probleme bereitet!

Promiflash traf den 31-Jährigen auf dem Geburtstagsevent von Nele Wüstenbergs (29) Label nelipies the brand. Dort verriet er, wie die Reaktionen von Frauen ihm gegenüber ausfallen: "Wenn ich jemanden kennenlerne, ist es meistens so, dass sie wenig wissen oder sie sagen: 'Alles okay'. Deswegen ist alles entspannt." Trotzdem sei er auch vorsichtig beim Daten: "Ich glaube, das haben wir alle im Kopf, die im Fernsehen sind, dass manche Frauen eine andere Intention beim Daten haben und vielleicht ein bisschen davon profitieren wollen" offenbarte Michi. Er sei sich aber sicher, dass er ein gutes Händchen habe, um zu erkennen, welche Frau es ernst meint. "Bis jetzt bin ich damit noch nie aufs Maul geflogen", versicherte er.

Michi habe aus seinen vorherigen Beziehungen gelernt, dass man es langsam angehen muss. "Ich finde, gerade was Beziehungen und das Privatleben angeht, sollte man es ein bisschen ruhiger halten", ist sich der 31-Jährige sicher. Zu viel Öffentlichkeit sei für eine Partnerschaft nicht gesund und könne vieles kaputtmachen.

Instagram / magic90mike "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Michi Bauer

MG RTL D Jessica Paszka und Michael Bauer bei "Die Bachelorette"

Instagram / magic90mike Michael Bauer, Reality-TV-Bekanntheit

