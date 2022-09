Zum ersten Mal Papa: So war die Geburt für Daniel Aminati

Wie hat Daniel Aminati (49) diesen Moment erlebt? Der Moderator verzückte Ende August seine Fans: Denn damals verkündete er, dass er zum ersten Mal Vater geworden ist. Gemeinsam mit seiner Frau Patrice Aminati begrüßte er die kleine Charly Malika auf der Welt. Bei der Geburt war Daniel mit dabei – doch wie war dieser Moment für ihn? Jetzt gab er seinen Fans ein paar Einblicke in die ersten Augenblicke mit seiner Tochter.

"Ich habe sogar die Nabelschnur durchgeschnitten", berichtete Daniel nun stolz auf Instagram. Zuvor habe er zwar einige Horrorszenarien durchlebt, doch am Ende sei alles halb so schlimm gewesen: "Die war ja so durchsichtig und transparent, die Nabelschnur... Das hätte ich mir so nie vorgestellt." Seine Kleine zum ersten Mal zu sehen, habe ihn überwältigt – woraufhin er sogar aufgehört habe, die Begegnung filmisch festzuhalten: "Ich habe dann das Handy weggelegt, weil ich diesen Moment unbedingt live erleben wollte."

Die Geburt seiner kleinen Tochter mitzuerleben, sei für ihn sehr emotional gewesen, fügte Daniel hinzu: "Man ist natürlich überwältigt. Ihr erster Schrei ging mir durch Mark und Bein." Doch die Tränen seien ihm erst später gekommen: "Wahrscheinlich war ich so überwältigt von diesen ganzen Eindrücken."

Daniel Aminati mit seiner Tochter im August 2022

Daniel Aminati mit seiner Familie im September 2022

Patrice und Daniel Aminati im Mai 2022

