Ausgewogene Ernährung: Das isst Herzogin Meghan am liebsten!

Was steht wohl bei Herzogin Meghan (41) auf dem Speiseplan? Zwei Jahre nach der großen Hochzeit mit ihrem heutigen Ehemann Prinz Harry (38) legten die beiden ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA. Seitdem versucht das Ehepaar sich eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Viel Zeit für sich bleibt dabei sicherlich nicht. Aber wie schafft es die ehemalige Suits-Darstellerin trotz des Arbeitsstresses in Top-Form zu bleiben? Promiflash hat für euch einen genaueren Blick auf Meghans Ernährung geworfen!

Wie Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand in ihrer königlichen Biografie "Finding Freedom" offenbarten, ist für Meghan das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages: "Ihr morgendliches Ritual beginnt mit einer Tasse heißem Wasser und einer Scheibe Zitrone, gefolgt von ihrem Lieblingsfrühstück aus Haferflocken (normalerweise mit Mandel- oder Sojamilch) mit Bananen und Agavendicksaft als Süße", heißt es in dem Buch. Nach einem deftigen Mittagessen folgt für die Zweifach-Mama am Abend ein leichtes Gericht: So soll Meghan am liebsten einen Salat essen.

Obwohl die Herzogin auch gerne mal Chips nascht, ernährt sie sich sehr gesund: "Ich versuche mich unter der Woche vegan zu ernähren, und bin dann am Wochenende etwas flexibler", erklärte sie bereits vor einigen Jahren gegenüber Best Health. Neben gesunden Snacks und grünen Säften darf bei Meghan dennoch der Sport nicht fehlen: "Es ist keine Diät, es ist ein Lebensstil", stellte die 41-Jährige ebenso klar.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de