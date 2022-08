Für Serie: Prinz Harry und Meghan wollen erneut heiraten!

Trauen Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) sich etwa noch mal? 2018 hatten sich die beiden Turteltauben vor den Augen der Öffentlichkeit das Jawort gegeben. Zwei Jahre später legten sie ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA. Dort leben die Eheleute seitdem nicht nur, sondern bauen sich auch mehr und mehr ihre finanzielle Unabhängigkeit auf. Aktuell drehen sie zusammen mit Netflix eine persönliche Homestory. Und in der wollen Harry und Megan wohl ihr Ehegelübde erneuern!

Das will nun GB News von einem Insider erfahren haben. Offenbar wollen der Prinz und die einstige Suits-Darstellerin in der Dokumentation zeigen, wie eine "richtige Hochzeit" aussehen soll. "Sie feiern eine Hochzeit, die zu 100 Prozent so ist, wie nur die beiden sich das vorstellen", behauptete Angela Levin dazu. Weitere Details über Harry und Meghan angebliches Vorhaben sei momentan aber noch nicht bekannt.

Von der Idee eines erneuten Eheversprechens der beiden soll die britische Königsfamilie im übrigen total schockiert sein. Für die Queen (96), Prinz William (40) und Co. wäre die Heirat angeblich ein "Schlag ins Gesicht", wie die Adelsexpertin weiter erklärte.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals nach dem Commonwealth-Day-Gottesdienst in Westminster Abbey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de