Baby-Überraschung: GNTM-Star Sara Nuru wird erstmals Mutter!

Sara Nuru (33) hat eine Riesenüberraschung für ihre Fans parat! Am Wochenende ließ die Germany's next Topmodel-Siegerin aus dem Jahr 2009 die Bombe platzen: In der "NDR Talk Show" verkündete sie, dass sie bald ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen werde! Wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, wollte die Unternehmerin aber nicht verraten: "Ich habe das Gefühl, das ist ein schlechtes Omen. Aber die Hälfte ist durch."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de