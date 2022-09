Überraschung: Ex-GNTM-Siegerin Sara Nuru bekommt erstes Baby

Mit dieser Nachricht haben Sara Nurus (33) Fans sicher nicht gerechnet! Die Beauty mit äthiopischen Wurzeln ist 2009 durch ihren Sieg der vierten Staffel Germany's next Topmodel bekannt geworden. Daraufhin startete sie auch eine Karriere als Model. Doch nach ein paar Jahren wurde es ruhig um sie – die Schönheit zog sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück, wurde Unternehmerin und engagiert sich heute für verschiedene Charity-Projekte. Da aus ihrem Privatleben so gut wie nichts bekannt ist, dürften diese News viele überraschend: Sara Nuru ist zum ersten Mal schwanger!

Diese Bombe ließ die 28-Jährige jetzt in der "NDR Talk Show" platzen: "Ich bin in freudiger Erwartung!", erklärte Sara grinsend. Auf die Frage hin, wie weit die Schwangerschaft denn schon fortgeschritten ist, betonte die werdende Mama: "Das will ich nicht unbedingt verraten, ich habe das Gefühl, das ist ein schlechtes Omen. Aber die Hälfte ist durch." Tatsächlich kann sie sich auch schon über einen kleinen Babybauch freuen, den man in der Sendung sehen kann – wenn man ganz genau hinschaut. Sara trug ein dunkelblaues Strickoberteil und einen Faltenrock.

Wer der Vater des Kindes und der Mann an Saras Seite ist, ist nicht bekannt. Doch als sie über ihre Schwester und Geschäftspartnerin Sali sprach, die vor ein paar Monaten ebenfalls Mama geworden ist, betonte die GNTM-Bekanntheit: "Wir haben super Partner zu Hause, die uns unterstützen."

Anzeige

Getty Images Sara Nuru im Juni 2022 in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Sara Nuru, ehemalige GNTM-Gewinnerin

Anzeige

Getty Images Sara Nuru beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de