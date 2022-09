"Bauer sucht Frau" 2022: Werden fünf Singles nicht gezeigt?

Was ist mit diesen fünf Bauer sucht Frau-Kandidaten los? In wenigen Tagen geht die Kuppelshow mit Inka Bause (53) in die nächste Runde. Welche Singles in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe gehen, wurde bereits im April bekannt gegeben. Doch nun wirkt es so, als wären gar nicht mehr alle vorgestellten Landwirte dabei: Fünf von ihnen werden nicht mehr erwähnt.

Auf den ersten Bildern des diesjährigen Scheunenfests sind die Landwirte Steffen, Christian, Dennis, Gottfried und Mario nicht zu sehen. Auf der Website des Senders RTL werden sie auch nicht mehr unter den Kandidaten gelistet. Sind sie also nicht mehr in dem Datingformat zu sehen? Womöglich schon: In den vergangenen Jahren wurden schließlich immer wieder ein paar der vorgestellten Teilnehmer nicht gezeigt.

Dass manche Landwirte leer ausgehen, soll oft redaktionelle Gründe haben. Gegenüber Bild hatte eine Sprecherin des Senders 2018 erklärt, dass es nicht alle in die Sendung schaffen. "Denn nur die interessantesten Geschichten werden ausgestrahlt", lautete damals die Begründung.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

RTL+ Max und seine "Bauer sucht Frau"-Bewerberinnen Sonja und Anna beim Scheunenfest 2022

RTL+ "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2022

RTL+ Loretta und ihre "Bauer sucht Frau"-Bewerber

