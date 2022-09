Das sind die zwölf "Hochzeit auf den ersten Blick"-Singles!

Wer wagt in diesem Jahr eine Hochzeit auf den ersten Blick? Am Montag geht das Kuppelformat in die nächste Runde: Auch in der neunten Staffel des Sozialexperiments hoffen zwölf Singles darauf, den Partner fürs Leben vorm Traualtar zu treffen. Die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (41), Markus Ernst und Beate Quinn analysieren, welche Kandidaten zusammenpassen könnten und sich bei ihrer Hochzeit zum ersten Mal begegnen sollen. Diese Teilnehmer sind dabei!

Laut einer Sat.1-Pressemitteilung wollen auch in diesem Jahr wieder Kandidaten aus ganz Deutschland ihre bessere Hälfte vor dem Traualtar finden. Jana aus Hessen und Jaqueline aus Nordrhein-Westfalen zählen mit ihren 26 Jahren zu den jüngsten Teilnehmerinnen. Kinga ist wiederum die Älteste. Ihre Freizeit verbringt die 38-Jährige mit Backen, Kochen, Lesen und Streetdance. Außerdem ist sie wie die Justizvollzugsbeamtin Michaela seit rund drei Jahren single. Nadine geht schon seit vier Jahren allein durchs Leben. Die Rettungssanitäterin Natascha ist im Gegensatz dazu erst seit einem Jahr getrennt.

Bei den Männern sind Christoph und Dennis mit 28 und 29 Jahren die Jüngsten. Neben dem Müllermeister und dem Rheinland-Pfälzer will auch der Hausmeister Markus den Bund fürs Leben eingehen. Er stammt wie sein Mitstreiter Morten aus Nordrhein-Westfalen. Mit Oliver und Peter aus Bayern ist die Runde komplett.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

