Ist Yeliz Koc' Familienplanung nach Baby Snow abgeschlossen?

Wünscht sich Yeliz Koc (28) noch weiteren Nachwuchs? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin begrüßte im Oktober vergangenen Jahres ihre Tochter Snow Elanie auf der Welt. Doch ihre erste Schwangerschaft war alles andere als leicht für die Influencerin, denn sie hatte währenddessen mit Hyperemesis gravidarum, einer besonders schlimmen Form der Übelkeit, zu kämpfen. Zudem trennte sich auch noch der Kindesvater Jimi Blue Ochsenknecht (30) wenige Wochen vor der Entbindung von ihr. Will Yeliz trotzdem weitere Kinder?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die gebürtige Hannoveranerin in einem Q&A nun die Fragen ihrer Fans. Ein Follower wollte dabei von ihr wissen, ob sie sich mit dem richtigen Partner an ihrer Seite noch mehr Kinder vorstellen könne. "Ich wünsche es mir", gab Yeliz ehrlich zu. Am liebsten hätte sie für die kleine Snow noch zwei weitere Geschwister.

Wie schlimm die Schwangerschaft für die 28-Jährige war, hatte sie auf ihrem Social-Media-Account damals immer wieder durchblicken lassen. "Es gibt Tage, da habe ich überhaupt keine Kraft. Tage, an denen ich einfach nur im Bett liegen muss, weil es anders nicht geht", schilderte Yeliz im April vergangenen Jahres ihre Symptome.

