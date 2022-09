Komplett nackt: Model Jordyn Woods lässt alle Hüllen fallen

Jordyn Woods (25) zeigt, was sie hat. Für das Model läuft es zurzeit richtig gut. Nachdem der Seitensprung-Skandal mit Tristan Thompson öffentlich wurde, litt sie mental zunächst sehr unter den Folgen. Schließlich ging es für die 25-Jährige aber wieder bergauf: Ihre Beziehung mit Karl-Anthony Towns könnte besser nicht laufen, er sei wohl sogar schon bereit, sie zu heiraten. Mit einem neuen Bild, auf dem sie alle Hüllen fallen lässt, begeistert sie sicher nicht nur ihren Partner.

Das Model machte ihren 12 Millionen Fans auf Instagram eine Freude, indem sie das berühmte Gemälde "Die Geburt der Venus" des italienischen Künstlers Sandro Botticelli nachstellte. Die ehemalige beste Freundin von Kylie Jenner (25) entblößte sich für den Schnappschuss komplett und bedeckt nur die wichtigsten Stellen mit ihrer Hand, während sie auf einer Muschelschale posiert.

Zudem teilt sie in der Beschreibung ehrlich ihre Gedanken: "Aus irgendeinem Grund fühlt sich der 25. Geburtstag anders an als jeder andere Geburtstag, den ich je hatte. In den letzten zehn Jahren meines Lebens habe ich mental und privat viel durchgemacht und bewältigt. Ich habe mir die Zeit genommen, um zu lernen, zu wachsen und zu heilen", reflektierte Jordyn ihr Leben und blickte voller Freude in die Zukunft: "In Anbetracht dessen wird dieses Kapitel meines Lebens, das jetzt beginnt, das Beste sein!"

Instagram / jordynwoods Karl-Anthony Towns und Jordyn Woods, August 2022

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

