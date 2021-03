Läuten hier etwa bald die Hochzeitsglocken? Seit Herbst 2020 schwebt Jordyn Woods (23) wieder auf Wolke sieben. Die Ex-BFF von Kylie Jenner (23) ist nun seit einem halben Jahr an den Basketballer Karl-Anthony Towns vergeben. Und ganz offensichtlich wollen die beiden auch schon bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen: Im Netz deutet Karl nun an, dass er vor Jordyn auf die Knie gehen möchte!

In den vergangenen Tagen hatten Hater über die Liebe der beiden hergezogen – doch das wollte vor allem die 23-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. Im Netz klärte die Beauty auf, dass die Gerüchte über Karls vermeintliche Untreue unwahr seien. Und genau dieser Support bestärkte den Sportler nun darin, seine Freundin irgendwann zu heiraten. "Die gleichen Hater, die es jetzt gibt, wird es immer noch geben, wenn ich ihr einen Ring an den Finger stecke", schrieb er offenbar ungerührt auf Twitter.

Doch nicht nur Karl denkt bereits übers Heiraten nach. Auch Jordyn hatte bereits in einem früheren Interview über diesen Beziehungsschritt geplaudert – allerdings hatte sie betont, dass sie das Ganze etwas ruhiger angehen will: "Ich möchte mich nicht mit etwas stressen, was erst in zwei oder drei Jahren relevant wird." Eine Familie könne sie sich mit dem NBA-Star aber auf jeden Fall vorstellen.

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods mit ihrem Freund Karl-Anthony Towns

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods mit ihrem Freund Karl-Anthony Towns

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de