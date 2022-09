Michael Douglas und Frau feiern Geburtstag im Helikopter!

Michael Douglas (78) und Catherine Zeta-Jones (53) genießen ihren Ehrentag in vollsten Zügen! Das Schauspiel-Paar ist seit über 21 Jahren verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Regelmäßig beweisen die Turteltauben mit süßen Liebeserklärungen, wie glücklich sie miteinander sind. Nun stand für die beiden ein ganz besonderes Ereignis an: Am Sonntag feierten Michael und Catherine ihren Geburtstag – und zwar mit einem Helikopterflug!

Auf Instagram ließ das Paar seine Fangemeinde nun daran teilhaben. Die 53-Jährige veröffentlichte auf ihrem Account ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann in einem Helikopter zu sehen ist. "Es ist unser Geburtstag! Happy Birthday, Schatz", schwärmte Catherine in der Aufnahme. Michael schien ebenfalls überglücklich zu sein, den Ehrentag mit seiner Liebsten zu verbringen. "Happy Birthday, Liebling", erwiderte der Oscarpreisträger prompt.

Natürlich ließ es sich Michael nicht nehmen, der "Queen America"-Darstellerin auf seinem Account ebenfalls zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Er postete ein Pärchenfoto, auf dem er zusammen mit Catherine posiert. "Alles Gute zum Geburtstag, Catherine! Ich liebe dich immer und für immer", schrieb der stolze Familienvater zu dem Schnappschuss.

Catherine Zeta-Jones im September 2022

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas bei den Golden Globe Awards in Beverly Hills

Schauspieler Michael Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones

