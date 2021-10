Michael Douglas (77) erinnert sich zurück! Der Hollywoodstar ist seit dem Jahr 2000 mit der Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (52) verheiratet. Trotz des Altersunterschiedes von genau 25 Jahren scheint ihre Ehe perfekt zu funktionieren. Mit niedlichen Beiträgen im Netz beweisen sie ihren Followern regelmäßig: Die Turteltauben sind immer noch ganz vernarrt ineinander. Um dies nun einmal mehr zu verdeutlichen, teilte Michael ein altes Foto von seinem Kennenlernen mit Catherine!

Anlässlich ihres Geburtstages postete Michael vor wenigen Tagen den besagten Schnappschuss aus dem Jahr 1998 auf Instagram – und fand darunter rührende Worte für Catherine: "In dieser Nacht habe ich Catherine kennengelernt. [...] Ich habe herausgefunden, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Dann erfuhr ich, dass sie Golf liebt – und all' meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen", schwärmte und scherzte der "Basic Instinct"-Darsteller. Doch damit nicht genug.

Michaels Liebesbekundung an seine Ehefrau ging nämlich weiter: "Ich bin so ein Glückspilz. Ich bin begeistert von ihrer Intelligenz, ihrem Humor und ihrer Arbeitsmoral", hieß es in der Bildunterschrift. Die Fans sind natürlich begeistert. Sowohl von diesen Zeilen als auch von der 23 Jahre alten Aufnahme.

Anzeige

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im Juli 2021

Anzeige

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas bei den Golden Globe Awards in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de