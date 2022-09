Das ist das erste "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2022

Sie wagen in diesem Jahr das erste Blind-Date vorm Traualtar! Am Montag geht Hochzeit auf den ersten Blick in die nächste Runde: In dem Sozialexperiment wollen zwölf Singles eine rechtskräftige Ehe mit einem Menschen eingehen, den sie zuvor noch nie gesehen haben. Wer ein gutes Paar abgeben könnte, entscheiden die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (41), Markus Ernst und Beate Quinn. Noch vor der TV-Ausstrahlung ist nun bereits ihr erstes Match bekannt.

Wie aus einer Sat.1-Pressemitteilung hervorgeht, werden sich Jaqueline und Peter zum ersten Mal im Standesamt begegnen und vielleicht auch heiraten. Dem ersten Eindruck nach, den die beiden voneinander haben, stehen die Chancen offenbar ziemlich gut. "Ein Wort: Wow!", freute sich Peter beim Anblick seiner potenziellen Braut. Und auch die 26-Jährige wirkte von ihrem möglichen Ehemann in spe direkt begeistert: "Oh Gott, du riechst so gut! Du bist so schön! Und du hast so schöne Augen", schwärmte die Stationssekretärin.

Was Peter und Jaqueline auf jeden Fall verbindet, ist die Leidenschaft für den Sport. Die Nordrhein-Westfälin geht in ihrer Freizeit gerne boxen. Der acht Jahre ältere Bayer interessiert sich unter anderem für Fußball und fährt gerne Fahrrad.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Sat.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Sat.1 Peter bei seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

