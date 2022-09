"Du hast mich gebrochen": Meint Yeliz Koc damit Jimi Blue?

Teilt Yeliz Koc (28) mit diesen Worten einen Seitenhieb gegen ihren Ex aus? Die Reality-TV-Kandidatin und Jimi Blue Ochsenknecht (30) haben sich vor knapp einem Jahr getrennt – noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie. Seitdem liefern die beiden sich einen heftigen Rosenkrieg. Jimi war wohl nicht mal am ersten Geburtstag seiner Tochter anwesend. Aber ist Yeliz wirklich schon über ihren Ex hinweg?

Auf Instagram teilte die 28-Jährige jetzt ein heißes Bikinibild und zeigte ihren traumhaften Körper: Vor einem tiefblauen Himmel posierte Yeliz in einem hellgrünen Bikini mit Rüschen. Doch ihre Bildunterschrift regt zum Nachdenken an: "Ich habe dich repariert. Du hast mich gebrochen", schreibt die Influencerin unter dem Schnappschuss. Richten sich diese Worte etwa an den "Die Wilden Kerle"-Darsteller?

Zwischen zahlreichen Kommentaren ihrer Fans, die Yeliz`tolle Figur und ihre Schönheit bewundern, fragen sich auch einige, wen sie mit diesen Worten meint. "Immer noch nicht über Jimi hinweg, hmmm?", notierte etwa ein Follower. Die Influencerin ging allerdings nicht auf den Kommentar ein.

