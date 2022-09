Was geht da? Khloé Kardashian kuschelt mit Netflix-Hottie!

Bändeln die beiden etwa an? Khloé Kardashian (38) führte jahrelang eine On-off-Beziehung mit dem Basketball-Star Tristan Thompson (31) – inklusive Affärenskandal und einer Leihmutterschaft. Wie schwer das alles für sie war, ist in ihrer Realityshow The Kardashians zu sehen. Es scheint nun, als hätte sie ein für alle Mal mit dem Vater ihrer Kinder abgeschlossen. Nun sah man sie auch mit einem anderen Mann: Hier kuschelt Khloé mit Michele Morrone (31)!

Wie unter anderem HollywoodLife berichtet, waren die beiden auf der Mailänder Fashion Week. Im Backstage-Bereich knipsten die Unternehmerin und der Schauspielerin dann ein Bild – und kamen sich verdächtig nahe. Michele zog Khloé an ihrer Taille zu sich, ihre Gesichter berührten sich fast und dabei schaute der Hottie sie intensiv an. Was genau dahinter steckt, weiß man nicht. Die Fans würden sich jedoch freuen, wenn sie tatsächlich ein Paar wären.

"Bitte, das ist das Powercouple, das ich gebraucht habe" und: "Nur der Gedanke, dass Khloé diesen heißen Typen daten könnte, macht mich total happy. Er ist so lecker und sie verdient es!", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare zu dem Bild.

