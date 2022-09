Während Familienfehde: Brooklyn Beckham und Nicola in Paris

Brooklyn (23) und Nicola Peltz Beckham (27) brauchen wohl Ruhe von dem Familien-Drama! Erst im vergangenen April gab sich das junge Paar während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch seitdem brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Brooklyns Mama Victoria (48) und seine geliebte Gattin sollen sich gar nicht ausstehen können! Jetzt scheint das frischverheiratete Ehepaar genug von dem schief hängendem Haussegen zu haben: In Paris genossen Brooklyn und Nicola ihre Zeit zu zweit!

Wie die aktuellen Bilder von Mail Online zeigen, schlenderten Brooklyn und Nicola Hand in Hand durch die Stadt der Liebe: Der Sohn von David Beckham (47) machte in einem dunklen Sweatshirt und einer blauen Jeans eine lässige Figur. Dazu kombinierte Brooklyn außerdem schwarze Schuhe aus Leder. Seine Frau strahlte wiederum in einem auffälligen Mantel mit Leopardenmuster, den sie über einem schwarzen Pulli und einem Minirock in derselben Farbe trug. Um ihr Outfit komplett zu machen, entschied sich Nicola außerdem für kniehohe Plateaustiefel, eine XXL-Sonnenbrille und eine kleine schwarze Handtasche.

Bereits vor wenigen Wochen zeigte sich das junge Ehepaar verliebt in der Öffentlichkeit: Im Rahmen der New Yorker Fashion Week liefen Brooklyn und Nicola gemeinsam über den Catwalk. Während ihres süßen Pärchenauftritts trug die 27-Jährige eine braune Lederhose und schwarze Boots. Ihr Mann entschied sich wiederum für eine Kombi aus College-Jacke, Jeans und einem Basic-Shirt.

MediaPunch Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im August, 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz Beckham im Mai 2022

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der New York Fashion Week

