Hugh Jackman kommt für "Deadpool 3" aus Ruhestand zurück

Für die Fans von Deadpool sind das sicherlich erfreuliche Nachrichten. Mitte 2020 wurde noch verkündet, dass die Dreharbeiten für den dritten Teil vorerst auf Eis gelegt worden sind. Marvel habe für die nächsten fünf Jahre anderen Projekten den Vorrang gelassen, hieß es damals. Doch offenbar haben sie ihre Meinung geändert: Der dritte Teil des Kinohits wird kommen – und mit ihm auch Hugh Jackman (53) als Wolverine.

Der Schauspieler kehrt in "Deadpool 3" in seiner Paraderolle als X-Men und damit aus dem Ruhestand zurück, kündigte Hauptdarsteller Ryan Reynolds (45) am Dienstag auf Twitter an. Er gab außerdem bekannt, dass der Film am 6. September 2024 in die Kinos kommen wird. Hugh spielte Wolverine erstmals in X-Men aus dem Jahr 2000, dem Film, der ihn zum Weltstar machte. Nach 17 Jahren und neun Filmen zog er sich 2017 offiziell aus der Rolle zurück.

Im Laufe der Jahre haben sich die Zuschauer danach gesehnt, Hugh und Ryan als Wolverine und Deadpool auf der Leinwand zu sehen. Der Deadpool-Schöpfer Liefeld konnte nicht umhin, die zwei Stars nach dieser Möglichkeit zu fragen. Beide Männer verneinten in Gesprächen mit ihm eine mögliche Wiederaufnahme von Wolverine – offensichtlich haben sie ihre Meinung geändert.

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman

Getty Images Ryan Reynold bei der "Red Notice"-Premiere in Los Angeles, November 2021

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds, Februar 2022

