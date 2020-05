Marvel-Anhänger müssen jetzt ganz stark sein! 2016 flimmerte der erste Teil von Deadpool über die Kinoleinwand und spielte die Geschichte des humorvollen Anti-Helden in die Herzen der Zuschauer. Seitdem bekommen die Fans nicht genug von dem Rächer in Rot und durften sich bereits zwei Jahre danach über die Fortsetzung mit Ryan Reynolds (43) in der Hauptrolle freuen. Der Hollywood-Star sollte auch ein drittes Mal in die Rolle von Wade Wilson alias Deadpool schlüpfen – doch die Dreharbeiten und die Veröffentlichung wurden nun vorerst auf Eis gelegt.

In einem Gespräch mit dem Comic-Blog io9 bestätigte Rob Liefeld, der Erschaffer des Franchises, diese plötzlichen Neuigkeiten. Marvel habe für die nächsten fünf Jahre anderen Projekten den Vorrang gelassen. Bis 2025 gehöre die Action-Komödie also vorerst nicht auf die Agenda der Produktionsfirma. "Für mich ist 'Deadpool 3' momentan keine große Priorität. Ich würde also in nächster Zeit nicht darauf warten", erklärte Liefeld den Fans und nahm ihnen damit jegliche Hoffnung.

Noch zum Jahreswechsel hatte der Ehemann von Blake Lively (32) die Science-Fiction-Community in größte Freude versetzt. Stolz verkündete er Ende Dezember bei seinem Besuch in der ABC-Talkshow Live With Kelly And Ryan: "Wir arbeiten gerade mit dem gesamten Team daran."

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Eine Szene aus "Deadpool 2"

Anzeige

Getty Images Der Schauspieler Ryan Reynolds im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de