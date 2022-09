Liebes-Show: Leni Klums Freund Aris trägt sie durch Berlin

Spätestens jetzt dürfte jedem klar sein: Leni Klum (18) und ihr Freund Aris Rachevsky sind verrückt nacheinander! Schon seit zwei Jahren haben die männlichen Fans von Heidi Klums (49) Tochter keine Chance mehr bei ihr: Sie ist glücklich an den Hockeyspieler vergeben. Die Turteltauben machen auch kein Geheimnis daraus, wie verknallt sie sind. So lieferten sie erst Anfang der Woche eine Knutsch-Session bei der Milan Fashion Week. Mindestens genauso süß geht es weiter: Bei ihrem jüngsten Pärchenauftritt trug Aris Leni durch Berlin!

Richtig gelesen: Der Sportler trug seine schöne Freundin in seinen Armen nach Hause, nachdem sie eine Party der Marke Dior in der Hauptstadt besucht hatten. Vermutlich haben Leni in ihren High Heels die Füße wehgetan – möglich ist es natürlich auch, dass Aris nur romantisch sein wollte. So oder so freute die 18-Jährige sich sichtbar über die niedliche Geste und belohnte ihren Schatz mit einem Kuss. Auch in der Location konnten die zwei nicht die Finger voneinander lassen und knutschten hin und wieder.

Auch abgesehen von der Liebes-Show war Leni mal wieder ein Hingucker. Die Laufstegschönheit erschien bei dem Event in einem eleganten Ensemble von Dior: Shorts und Blazer waren braun gemustert, dazu kombinierte sie eine weiße Bluse sowie Sandaletten und eine Schultertasche in Schwarz. Außerdem präsentierte Leni stolz ihre neue Frisur: Sie trägt ihre Haare jetzt in einem stylishen Longbob.

Anzeige

Defrance / BACKGRID / ActionPress Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky

Anzeige

AEDT / ActionPress Aris Rachevsky und Leni Klum bei der Dior J'adore Party

Anzeige

AEDT / ActionPress Leni Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de