Im heißen Leder-Look: Leni Klum knutscht ihren Freund Aris

Leni Klum (18) und ihr Partner Aris Rachevsky scheinen bis über beide Ohren verliebt zu sein! Die Tochter von Heidi Klum (49) und der Hockeyspieler gehen nun schon seit zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Mit Liebes-Updates geht das Model jedoch eher sparsam um. Ab und an macht die Beauty aber eine Ausnahme – so auch jetzt! Leni teilte ein heißes Kussfoto mit ihrem Aris!

In ihrer Instagram-Story postete Leni einen Schnappschuss, auf dem die Chemie zwischen ihr und dem Sportler förmlich spürbar ist: Aris zieht seine Freundin zu sich heran, während sie ihm einen leidenschaftlichen Kuss gibt. Dabei trägt die 18-Jährige einen kurzen Body aus Leder, der hauteng anliegt.

In letzter Zeit scheint die Laufstegschönheit eine Vorliebe für Leder zu haben. Anfang September zeigte sie sich gemeinsam mit ihrer berühmten Mama in einem sexy Leder-Look auf dem roten Teppich – vor nicht mal einer Woche war sie auf einem Event mit ihrem Freund ebenfalls komplett in Leder gehüllt.

ActionPress / Laurent Vu/SIPA Aris Rachevsky und Leni Klum in Mailand im September 2022

ActionPress / Inc-Coolpix Leni Klum im September 2022

Instagram / leniklum Leni und Heidi Klum, September 2022

