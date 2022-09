Nach Schlaganfall: Letzte OP von Coupleontour-Ina in Planung

So geht es für Ina von Coupleontour in den nächsten Wochen weiter! Nach ihrer Hochzeit überraschten die Influencerin und ihre Frau Vanessa ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Die beiden erwarten Nachwuchs! Doch bevor sie ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen konnten, erlitt Ina einen Schlaganfall. Seitdem kämpft sich die Beauty zurück ins Leben. Ihre Frau gibt den gemeinsamen Fans regelmäßig Gesundheitsupdates – wie auch jetzt: In wenigen Wochen ist Inas letzte OP geplant!

Nach einem Besuch im Krankenhaus gab Inas Frau Vanessa jetzt in einer Story auf dem gemeinsamen Instagram-Account ein kleines Update: "Ina wird in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich ihren OP-Termin bekommen – das wird dann hoffentlich auch die letzte Operation sein." Obwohl das Paar auch Angst davor hat, freut es sich vor allem, dass der Eingriff bald stattfinden soll.

Nach der geplanten Operation wird sich Ina voll und ganz auf ihre Rehabilitation fokussieren, wie Vanessa ebenfalls in dem Clip verriet: "Dann kann [Ina] es endlich abschließen und sich komplett auf die Reha konzentrieren und nicht auf irgendwelche Operationen, die noch anstehen." Wann genau der Eingriff stattfinden wird, weiß das Paar bis dato noch nicht – Vanessa möchte ihre Fans aber weiterhin auf dem Laufenden halten.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, 2020

