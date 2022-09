"Rohdiamant": Das Model Blac Chyna rockt den Glatzen-Look

Sie zeigt sich selbstbewusst! Blac Chyna (34) dürfte es derzeit ziemlich gut gehen. Immerhin wurde vor einigen Tagen bekannt, wie viel die Ex von Robert Kardashian (35) angeblich mit ihrem OnlyFans-Account verdient. Die 34-Jährige soll vergangenes Jahr 242 Millionen US-Dollar eingenommen haben – allein monatlich soll sie rund 20 Millionen auf der Bezahlplattform kassieren. Also kein Wunder, dass Blac ihre Schönheit nutzt, um Kohle zu machen. Jetzt zeigt sie sich aber ganz anders als gewohnt: mit Glatze.

Die Unternehmerin teilt auf Instagram ein Video, das ihren neuen Look zeigte – ohne Haare. Sie trägt ein hellbraunes Bustier, das ihre üppigen Kurven zur Geltung bringt, sowie goldene Ohrringe und ein passendes Halsband. In der Tonspur der Aufnahme spricht eine Frau darüber, dass man die Gestalt einer Frau wirklich sehen könne, wenn sie eine Glatze hat. Blac selber schreibt dazu in ihre Bildunterschrift: "Jeder kann mit vollem Haar selbstbewusst sein. Aber eine selbstbewusste Frau mit Glatze – das ist der Rohdiamant."

Auch ihre 16,5 Millionen Instagram-Follower sind von dem Video begeistert. Fast 50.000 Likes hat der Beitrag bereits und über 1500 Kommentare. "Oh mein Gott, ich liebe es!", schreibt eine Freundin beispielsweise. Ein anderer Fan ergänzt entzückt: "Du bist einfach die Schönste! Dieser Look steht dir so gut!"

Blac Chyna, Model

Blac Chyna, Model

Blac Chyna, Model

