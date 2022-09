Sarafina Wollnys Zwillinge ticken total unterschiedlich!

Sarafina Wollnys (27) Twins entwickeln sich prächtig! Im Mai vergangenen Jahres begrüßten die Die Wollnys-Bekanntheit und ihr Mann Peter (29) die Zwillinge Emory (1) und Casey (1) auf der Welt. Die beiden wurden allerdings zwei Monate zu früh geboren und bereiteten den frischgebackenen Eltern nach der Entbindung viele Sorgen. Doch mittlerweile sind die Brüder putzmunter. Jetzt verriet Sarafina: Emory und Casey ticken total unterschiedlich!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 27-Jährige nun die Fragen ihrer Fans. Ein Follower wollte dabei wissen, ob sich die Twins im Alltag eigentlich gleich verhalten. "Man merkt, wie unterschiedlich die beiden sind", erzählte Sarafina daraufhin. Emory sei genau wie seine Mutter eher sensibel. Casey scheint dagegen mehr nach seinem Papa zu kommen: "Ein kleiner Rabauke auf liebevolle Art."

Ein weiterer User wollte von der Influencerin in dem Q&A wissen, welcher ihrer beiden Söhne eigentlich zuerst das Licht der Welt erblickt hat. "Emory ist eine Minute älter", verriet die stolze Zwillingsmama in ihrer Fragerunde. Der Kleine sei am 18. Mai 2021 um 6:09 Uhr geboren worden. Casey hingegen sei um 6:10 Uhr zur Welt gekommen.

