Die Wollnys veröffentlichen einen Song über Emory und Casey!

Die Wollnys haben eine große Ankündigung! Die TV-Großfamilie musste im vergangenen Jahr eine schwere Zeit durchstehen: Sarafina (27) und ihr Mann Peter (29) wurden nach jahrelangem Kampf zum ersten Mal Eltern – doch die Zwillinge Emory (1) und Casey (1) kamen zwei Monate zu früh auf die Welt. Heute geht es den beiden Jungs aber prächtig und sie sind der Stolz der ganzen Familie. Jetzt bekommen Emory und Casey sogar einen eigenen Song!

"Endlich ist es so weit: Am Freitag wird es 'doppelt laut'", verkündete Sarafina stolz auf Instagram und verriet damit direkt den Namen und enthüllte auch das Cover des Songs, der am 23.9 erscheinen wird. Darauf strahlen Peter und sie mit den Zwillingen um die Wette. Estefania (20), die Schwester der Eltern und Taufpatin der Babys, ist ebenfalls dabei – sie hat den Song eingesungen. "Für uns hat der Song eine sehr emotionale Bedeutung, er beschreibt einfach, was Emory und Casey für unglaubliche Kämpfer sind", erklärte Sarafina. Sie seien total stolz auf das Lied: "Es wird unsere Jungs ein Leben lang begleiten".

Für Estefania ist "Doppelt laut" nicht die erste Single – seit ihrer Teilnahme bei DSDS bringt sie immer wieder neue Musik heraus und arbeitet aktuell auch an ihrem ersten Album. "Ich freue mich unbeschreiblich, diesen schönen Song mit einem wunderschönen Video zu veröffentlichen. Heute sind beim Dreh einige Tränen geflossen, wir hatten so viel Spaß", schwärmte sie von dem neuen Song.

Estefania Wollny

Sarafina, Casey und Emory Wollny

Estefania Wollny

