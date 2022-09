"Temptation Island V.I.P.": Das ist für Aurelio & Lala tabu

Aurelio Savina (44) und seine Freundin Lala Aluas werden an der kommenden Staffel von Tempation Island V.I.P. teilnehmen. Im Verlauf der Sendung werden die Beziehungen aller teilnehmenden Promi-Pärchen auf die Probe gestellt. Dafür wurden heiße Singles engagiert, die den räumlich voneinander getrennten Paaren einheizen sollen. Doch Aurelio und Lala führen eine offene Beziehung – was ist also erlaubt und was nicht? Diese Regeln haben sich Aurelio und Lala für ihre Teilnahme an der Show gesetzt.

"Eine offene Beziehung bedeutet nicht gleich, dass jeder machen kann, was er möchte. Es müssen klare Regeln her, damit man sich gegenseitig nicht verletzt und vertrauen kann", erklärte die Make-up-Artistin in einem Interview mit Promiflash. Das Beziehungsmodell setze ein gesundes, ehrliches, transparentes Miteinander voraus, stellte ihr Partner klar. "Körperlichkeiten wären absolut nicht ok. Wir haben während der Zeit keine Möglichkeit, dem anderen mitzuteilen, dass wir in einer gewissen Situation Lust auf Sex mit einem Verführer oder einer Verführerin haben", verdeutlichte Aurelio außerdem. In ihrer Beziehung wisse der eine von dem anderen, wann er Sex mit anderen Personen hat und das ist bei der Show eben nicht gegeben.

Die Limits, die nicht überschritten werden dürfen, seien alles, was eine emotionale und zwischenmenschliche Interaktion darstellen könnte. "Wir bauen keine Bindung dieser Art mit dem anderen Geschlecht auf und lassen uns dementsprechend auf gewisse Situationen gar nicht erst ein", versicherte der Reality-TV-Darsteller. "Wenn ich merken würde, dass an einer bestimmten Person Interesse besteht, würde mich das natürlich verletzen", fügte seine Freundin hinzu.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina mit seiner Freundin Larissa

RTL / Frank J. Fastner Aurelio Savina und Lala Aluas

Instagram / _theycallme_lala_ Aurelio Savina und Lala im Dezember 2020

