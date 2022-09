Krass: Diese Promipaare sind bei "Temptation Island V.I.P."

Die Insel der Versuchung öffnet endlich wieder ihre Tore. Vier Promi-Paare testen ab dem 4. Oktober bei Temptation Island V.I.P. die Treue ihrer Partner und stellen sich der ultimativen Feuerprobe. Jeweils zehn Verführer und Verführerinnen werden dabei die Vergebenen so gut es geht in Versuchung bringen. Endlich wurde auch bekannt gegeben, aus wem der Cast dieses Jahr bestehen wird – und der hat es in sich. Immerhin gibt es auch zwei Rückkehrerinnen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de