Kourtney Kardashian macht letztes Mal künstliche Befruchtung

Klappt es endlich mit der Schwangerschaft? Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) versuchen bereits seit einiger Zeit ein gemeinsames Baby zu bekommen. Ihre Fans nahm die Keeping up with the Kardashians-Beauty auf ihre Reise zur In-vitro-Fertilisation mit. Doch bisher hatten die beiden kein Glück: Die künstliche Befruchtung hatte nicht geklappt. Jetzt probieren es die zwei Reality-TV-Stars ein letztes Mal.

In der neuen The Kardashians-Folge gibt Kourtney jetzt ein Update: "Nach acht Monaten unserer IVF-Reise haben wir eine Pause eingelegt und wollten es auf natürlichem Wege versuchen. Die Ärzte hatten uns gesagt, dass wir immer noch einige wirklich gut aussehende Eizellen hatten und es die besten waren, die sie je gesehen hatten", fügt sie hinzu. Alle Beteiligten, auch die Ärzte, seien der Meinung gewesen, dass sie es noch einmal mit einer IVF-Entnahme versuchen sollten, erklärt Kourtney. "Und so haben wir eine letzte Eizellentnahme durchgeführt und warten nun auf die Ergebnisse der Gentests, aber es hat sich ein Embryo entwickelt." Dabei sei alles so gut wie immer, aber jetzt warten sie nur noch auf die Tests.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal im September verriet Kourtney noch, dass sie ihre IVF-Reise mit Travis abgebrochen habe. "Wir haben die künstliche Befruchtung begonnen, aber ich habe aufgehört. Es war eine Menge. Ich habe dann eine Pause gemacht, um mich auf unsere Hochzeit zu konzentrieren", erklärte sie.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, April 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, September 2022

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

