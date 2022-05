Kourtney Kardashian (43) teilt weitere Einblicke von einem ihrer wohl glücklichsten Tage! Im vergangenen Jahr verlobte sich die The Kardashians-Beauty mit ihrem Liebsten Travis Barker (46). 2022 ernannten die beiden Turteltauben zu ihrem offiziellen Heiratsjahr. Im April gaben sich die zwei nach den Grammys bei einer Fake-Trauung in Las Vegas das Jawort. Vor wenigen Wochen sagten sie dann in Santa Barbara aber wirklich: "Ja, wir wollen." Von diesem Tag veröffentlichte Kourtney nun romantisch-aufreizende Schnappschüsse für ihr Hochzeitsalbum!

Via Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit nun weitere Fotos ihres sexy After-Wedding-Fotoshootings. Auf einem der Bilder saß Kourtney auf dem Schoß ihres Gatten und hatte die Arme und seinen Nacken geschlungen. "Heute vor zwei Wochen als wir zum Standesamt fuhren, um unsere Heiratsurkunde vor unserer Trauung in Italien zu unterschreiben", schrieb die 44-Jährige dazu.

In der vergangenen Woche zelebrierten Kourtney und Travis ihre Hochzeit nach einer Trauung mit viel Prunk im italienischen Portofino. Auf der großen After-Party sang niemand Geringeres als Andrea Bocelli (63) für die Vermählten. Der Musiker performte das Liebeslied "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley (✝42), während Kourt und der Blink-182-Drummer im Hintergrund ganz verliebt turtelten.

Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Kourtney Kardashian im Oktober 2021

Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

