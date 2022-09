Max Georges Ex warnt Maisie Smith: Er wird sie betrügen!

Max Georges (34) Ex packt aus! Der The Wanted-Sänger machte vor einigen Wochen seine Beziehung mit Maisie Smith (21) öffentlich. Zuvor war er mit Stacey Griggs zusammen. Die Beziehungen gingen wohl nahtlos ineinander über und Stacey meinte sogar, er habe sie mit Maisie betrogen! Der Musiker bezog dazu allerdings keine Stellung. Jetzt meldete sich Carrie Baker zu Wort, die in der Vergangenheit ebenfalls mit dem Briten zusammen war: Sie hat alarmierende Worte für Max' neue Freundin!

Im Interview mit The Sun nahm Carrie kein Blatt vor den Mund und betonte: "Wenn ich mit Maisie sprechen würde, würde ich sie warnen: 'Schau dir an, was uns passiert ist, und lern daraus'". Laut ihr könne Max einfach nicht die Finger von anderen Frauen lassen. Deshalb sei sie auch nicht wirklich geschockt gewesen, als sie gehört hat, dass er Stacey betrogen haben soll.

Außerdem beschrieb Carrie ihn als äußerst charmant, weswegen viele nicht glauben würden, dass Max fremdgehen könnte. "Michelle, ich und Stacey haben gedacht, dass er uns betrogen hat. Ich denke, so ist er einfach", erzählte sie weiter und erwähnte damit auch eine weitere seiner Ex-Freundinnen – Michelle Keegan (35).

Instagram / carrieallisonbaker Carrie Baker, Ex-Freundin von "Glee"-Star Max George

WP#MVD/ZOJ/WENN/Newscom/The Mega Agency Carrie Baker und Max George 2016 am Flughafen in Los Angeles

Instagram / maisiesmithofficial Max George und Maisie Smith im September 2022

