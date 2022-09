Unzertrennlich: Max George überhäuft Maisie mit Komplimenten

Max George (34) kann sich an seiner Maisie Smith (21) offenbar nicht sattsehen! Der The Wanted-Sänger und seine Freundin machten ihre Beziehung erst Anfang September öffentlich. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und lassen ihre Fans im Netz an ihrem Liebesglück teilhaben. Zuletzt postete das Paar ein romantisches Knutschfoto. Jetzt überschüttete Max seine Liebste online erneut mit Komplimenten – und bringt sie damit richtig in Verlegenheit!

In seiner Instagram-Story teilte Max einen Schnappschuss aus einem Videocall mit seiner Maisie. "Wie kann jemand so hübsch sein?", schrieb er darunter und setzte ein Emoji mit Herzaugen hinterher. Offenbar kann der Musiker von seiner Liebsten nicht genug bekommen und möchte das die ganze Welt wissen lassen. Die Tänzerin scheint dadurch schon fast peinlich berührt zu sein: Sie repostete den Ausschnitt in ihrer eigenen Story und schrieb ein verlegenes "Hör auf damit!"

Auch wenn die Liebe von Max und Maisie noch sehr frisch ist, sollen sie sich schon 2020 kennengelernt haben. Beide nahmen damals gemeinsam an Strictly Come Dancing teil, der britischen Version von Let's Dance. Zu dem Zeitpunkt soll Max noch mit seiner Ex-Freundin Stacey Griggs liiert gewesen sein. Das Paar trennte sich erst im August, aber er scheint jetzt wieder bis über beide Ohren verliebt zu sein.

Getty Images Sänger Max George im Dezember 2021

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith im Mai 2022

Instagram / maxgeorge Max George und Stacey Griggs

Was haltet ihr davon, dass Max und Maisie ihre Liebe so offen zeigen? Das ist wirklich supersüß! Ich finde, das muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



