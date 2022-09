Rapper Coolio ist gestorben: So emotional trauern die Stars

Zahlreiche Wegbegleiter nehmen Abschied von Coolio (✝59). Erst heute wurde die tragische Nachricht bekannt: Der Rapper ist im Alter von nur 59 Jahren verstorben. Der "Gangsta's Paradise"-Interpret wurde bewusstlos im Badezimmer eines Freundes gefunden und von den Ärzten noch vor Ort für tot erklärt. Nicht nur seine Fans trauern nun um den Künstler. Auch die Stars zollen Coolio mit emotionalen Beiträgen im Netz Tribut.

Unter anderem Snoop Dogg (50) meldete sich zu Coolios Tod via Instagram zu Wort. Der Rap-Star teilte ein Foto, auf dem die beiden am Set ihres gemeinsamen Tracks "Gangsta Walk" zu sehen sind. "Gangsta's Paradise, Ruhe in Frieden", schrieb er dazu. Auch Flavor Flav (63) drückte seine Trauer aus. In einem Twitter-Beitrag schrieb er: "Coolio war der Flavor Flav der Westküste – das hat er gerne rumerzählt. Wir wollten diesen Dienstag zusammen auftreten. Ruhe in Frieden, mein Freund." "Weird Al" Yankovic (62) äußerte sein Mitgefühl aus und teilte ein Foto, auf dem er Coolio umarmt.

MC Hammer (60) erwies dem Kult-Rapper ebenfalls die letzte Ehre und schrieb: "Einer der nettesten Kerle, die ich je kannte. Ruhe in Frieden, Coolio." Bret Michaels (59) postete ein gemeinsames Foto mit dem Musiker. "Ein großartiger Typ, der vermisst werden wird", schrieb der Sänger und sprach Coolios Familie, Freunden und Fans sein Beileid aus.

