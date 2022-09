Werden sich die Peltz-Beckhams und Vic in Paris treffen?

Werden die beiden sich über den Weg laufen? Zurzeit kursieren immer wieder Gerüchte, dass Victoria Beckham (48) und Nicola Peltz Beckham (27) nicht gut aufeinander zu sprechen seien. Nachdem die Schauspielerin Vics Sohn Brooklyn Beckham (23) im April geheiratet hat, sollen sie sich nicht mehr gesehen haben. Zurzeit turtelt das frischverheiratete Ehepaar in Paris – doch nun reist auch Victoria in die französische Hauptstadt!

Schon vor wenigen Tagen wurden Nicola und Brooklyn zusammen in Paris gesehen. Sie scheinen sich dort eine Auszeit zu nehmen. Nun wird aber auch seine Mutter bald dort anzutreffen sein: Auf Instagram verkündete die Frau von David Beckham (47), dass ihre Modemarke im Rahmen der Paris Fashion Week eine Show haben wird: "Die Paris Fashion Week ruft! Ich freue mich sehr auf diese hektische Woche vor meinem Debüt in Paris." Ist es nur ein Zufall, dass Nicola und Brooklyn auch gerade in der Stadt sind oder wird es ein Treffen geben? Bislang ist noch nicht bekannt, ob sie zu der Show von Victoria gehen werden.

Zuletzt gab ein Insider gegenüber dem Magazin Closer zu, dass die Auseinandersetzungen dem einstigen Spice Girls-Mitglied ziemlich zusetzen: "Es ist kein Geheimnis, dass Vic durch das, was mit Brooklyn und Nicola passiert ist, verletzt und aufgebracht ist und sich fühlt, als ob sie einen Sohn und besten Freund verloren hätte." Bislang ist allerdings unklar, was zu der Funkstille geführt hat.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der New York Fashion Week

Getty Images Victoria Beckham, Februar 2010

Instagram / victoriabeckham Brooklyn und Victoria Beckham

