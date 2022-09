Zehn Jahre nach Tod: RTL ehrt Dirk Bach mit Spezialsendung

Dirk Bach bleibt unvergessen! Am 1. Oktober 2012 verstarb der Entertainer im Alter von 51 Jahren an Herzversagen. Bis heute trauern viele seiner TV-Kollegen und langjährigen Wegbegleiter immer wieder liebevoll um den einstigen Dschungelcamp-Moderator. Am kommenden Wochenende jährt sich der Todestag des Publikumslieblings zum zehnten Mal. Um Dirk gebührend zu ehren, soll es deshalb schon bald eine Spezialsendung über den Verstorbenen im TV geben!

Wie DWDL berichtete, soll es bei RTL bald eine Spezialsendung geben, in der sich alles um die verstorbene TV-Legende drehen wird. Dabei können sich Dirk-Fans vor allem auf Ausschnitte aus seiner Theater- und Fernsehzeit freuen. Außerdem werden Freunde und Kollegen zu Wort kommen, die den gebürtigen Kölner gut gekannt haben. "Dicki, du fehlst! Warum wir Dirk Bach auch heute noch schmerzlich vermissen", gibt es am Donnerstag, den 20. Oktober 2022 um 22:35 Uhr bei RTL.

Vor allem seine enge Freundin Hella von Sinnen (63) hat noch schwer an dem Tod des Komikers zu knabbern – immerhin lernten die zwei sich schon in jungen Jahren am Theater kennen. "Die Welt ist so scheiße geworden, seit er weg ist, seit den zehn Jahren. [...] Er fehlt einfach an allen Ecken", machte die Fernsehmoderatorin erst vor wenigen Wochen in einem Gala-Interview deutlich. Ob auch Hella ein Teil der Spezialausgabe um Dirk sein wird, ist nicht bekannt.

Getty Images Dirk Bach, Komödiant

Getty Images Dirk Bach im Juli 2011

Action Press / Jörg Eberl Hella von Sinnen und Dirk Bach (†51)

