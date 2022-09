Chris Broy ist auch bei "The Real Life – #nofilter" dabei

Auch Chris Broy (33) will sich von einer ganz privaten Seite zeigen! Ab dem 10. Oktober gibt es für Fans der gepflegten Reality-TV-Unterhaltung ein ganz besonderes Schmankerl. Eine neue Show mit dem Titel "The Real Life – #nofilter" startet. In der Sendung soll das Privatleben einiger Reality-TV-Kandidaten hautnah mit der Kamera verfolgt werden. Bisher wurde bestätigt, dass Calvin Kleinen (30), Cosimo Citiolo (40), Diogo Sangre (27) und Vanessa Mariposa (29) private Einblicke liefern. Jetzt heißt es: Chris Broy wird auch zu sehen sein!

Auf der Instagram-Seite von "The Real Life - #nofilter" wurde bestätigt, dass auch Chris Broy zum Cast der neuen Serie gehören wird. "Verfolg uns bei unserem alltäglichen Leben, unserem Struggle und was sonst noch so ansteht", gab der ehemalige Sommerhaus-Kandidat erste Einblicke in die Serie. Insgesamt sollen sieben befreundete Reality-TV-Teilnehmer an der Show teilnehmen.

Calvin durfte auf Instagram bereits anteasern, wer noch bei dem Format dabei sein wird. "Sie ist dunkelhaarig und sehr, sehr, sehr lustig. Ich finde sie sehr unterhaltsam. Sie ist ein richtiges Kölsches Original-Mädchen", beschrieb der TV-Casanova. Fans spekulierten, ob es sich um Temptation Island-Teilnehmerin Meike Emonts, Alessia Herren (20), Jasmin Herren (43) oder Janine Pink (35) handeln könnte.

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen und Cosimo Citiolo, "The Real Life - #nofilter"-Teilnehmer

Instagram / chris_broy Reality-TV-Star Chris Broy

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, September 2022

