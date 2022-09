Neue TV-Show zeigt Calvin Kleinen und Co. privater denn je

Calvin Kleinen (30), Cosimo Citiolo (40) und Co. zeigen sich von einer ganz privaten Seite! Durch die Teilnahme an mehreren Fernsehformaten haben sich so einige Persönlichkeiten fest in der Reality-TV-Szene etabliert. Dazu gehören zum Beispiel TV-Casanova Calvin Kleinen und DSDS-Teilnehmer Cosimo Citiolo. In einer neuen Sendung sollen einige Realitystars jetzt privater denn je zu sehen sein. Promiflash stellt euch die Show "The Real Life - #nofilter" vor!

"The Real Life - #nofilter" soll laut der RTL-Pressemitteilung dort beginnen, wo andere Reality-TV-Formate aufhören. In der Sendung soll das Privatleben einer Gruppe von sieben befreundeten Reality-TV-Stars begleitet werden. So werden ihre beruflichen Projekte, ihre Beziehungen und sonstige Aktivitäten näher beleuchtet. Mit dabei sind unter anderem Calvin und Cosimo, der aktuell noch bei Das Sommerhaus der Stars mit seiner Freundin Nathalie Gaus zu sehen ist.

Aber auch Diogo Sangre (27) und seine Ex-Freundin Vanessa Mariposa (29) sind am Start. "Ich freue mich mega auf das Projekt, hundert Prozent wir, hundert Prozent ungefiltert. Es wird krass, ihr werdet uns sehr persönlich kennenlernen", versprach der Tätowierer bereits auf Instagram. Die Show startet ab dem 10. Oktober auf RTL+. Immer montags und mittwochs soll um 17 Uhr eine neue Folge erscheinen.

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen und Cosimo Citiolo, "The Real Life - #nofilter"-Teilnehmer

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitnessinfluencerin

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

