Kate Merlans Nasen-OP: Ergebnis erst in zwei Jahren spürbar

Kate Merlan (35) muss nun geduldig sein. Vor wenigen Wochen legte sich die TV-Bekanntheit unters Messer, um sich ihre Nase richten zu lassen. Doch wieso entschied sich die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin für den Eingriff? Grund soll eine Beeinträchtigung beim Atmen gewesen sein, weswegen der TV-Star beim Sprechen nasal klinge. Nun gab Kate ihren Fans ein Update: Zeigt die Nasen-OP bereits die gewünschte Wirkung?

"Also der Arzt hat gesagt, es dauert bis zu zwei Jahre, um das Endergebnis richtig zu sehen und zu merken. Weil es ist innen drin wirklich sehr, sehr geschwollen", verriet die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dennoch bemerke der Reality-TV-Star bereits einen Unterschied. "Ich merke, es ist freier als vorher. [...] Aber ich merke, es ist jetzt noch nicht so frei, dass ich sage 'Boah, geil'", ließ Kate ihre Follower wissen. Bis sie ohne Probleme wieder atmen kann, muss sich die Influencerin also noch ein wenig gedulden.

Während das Model in den vergangenen Wochen beim Heilungsprozess von ihrem Mann Jakub (27) unterstützt wurde, ist sie seit Kurzem auf sich allein gestellt. Vor wenigen Tagen gab Kate bekannt, dass die Beziehung zu dem Fußballer gescheitert ist. Zuvor bot der Sportler ihr noch an, ihr seine Haut für die Nasen-OP zu spenden.

Instagram / katemerlan Kate Merlan nach ihrer Nasenoperation

Instagram / katemerlan Kate Merlan im August 2022 in Regensburg

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

