Mini-Me: Jörn Schlönvoigt bringt Tochter mit ans GZSZ-Set!

Jörn Schlönvoigt (36) und seine Tochter Delia (4) sind unzertrennlich! Bei Instagram postet der stolze Papa regelmäßig Fotos von sich und seinem süßen Nachwuchs und gibt Einblicke in sein Familienleben. Für seine Familie nahm der Schauspieler kürzlich erst fünfeinhalb Monate Auszeit von der beliebten Vorabendserie GZSZ, für die er seit 2004 vor der Kamera steht. Seit Anfang des Jahres ist er wieder zurück am Set. Und dort durfte jetzt auch Jörns Tochter nicht fehlen!

In seiner Instagram-Story teilte der Fan-Liebling niedliche Schnappschüsse von der vierjährigen Delia an seinem Arbeitsplatz. Auf einem der Fotos sieht man die Kleine auf einer Bank am Tisch sitzen, hinter ihr an der Wand ein Schild mit der Aufschrift "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". "Mini-Me bei GZSZ – Vorbereitungen für die Vertragsübernahme laufen", schrieb Jörn scherzend dazu.

Auf dem zweiten Bild sitzt Delia auf einem Hocker mit dem Rücken zur Kamera. Gut erkennbar sind dabei ihre zwei süßen Zöpfe. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt umrissartig, wie das Mädchen gerade das Film-Team bei der Arbeit beobachtet. "Der beste Weg zu starten", kommentierte Jörn das Foto.

Instagram / joern_schloenvoigt Delia Schlönvoigt am Set von GZSZ im September 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Delia Schlönvoigt am Set von GZSZ im September 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt mit seiner Tochter Delia

