Neues Lebensgefühl: Rebel Wilson begeistert Fans auf Gala

Rebel Wilson (42) zeigt mal wieder, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt! In den letzten Jahren hat sie eine beachtliche Body-Transformation hingelegt: Mit Sport und gesunder Ernährung nahm die Schauspielerin ganze 30 Kilo ab. Mit ihrer neuen Figur ging auch ein völlig neues Lebensgefühl einher – und das soll man auch sehen! Jetzt präsentierte Rebel ihre erschlankte Figur stolz auf dem roten Teppich.

Auf einer Spendengala in London erschien die Australierin in einem auffälligen Outfit: Freudestrahlend posierte sie in einem knallpinken Wickelkleid aus Seide und präsentierte sich von allen Seiten. Ihre Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz und ergänzte das mit silberfarbener Clutch und nudefarbenen High Heels. Dass sich Rebel in ihrem Look sichtlich wohlfühlte, unterstrich sie auch auf ihren Social-Media-Kanälen: Dort teilte sie einige Schnappschüsse, die sie selbstbewusst in dem Kleid zeigen.

Und auch bei den Fans kam das Outfit super an! "Die Farben sind perfekt für dich. Genau wie alles an diesem Kleid. Ich kann sehen, dass du dich wunderschön gefühlt hast, was wunderbar ist", schwärmte ein Instagram-User. "Wunderschön, du hast dich in eine Göttin verwandelt", ergänzte ein anderer begeistert.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im September 2022 in London

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de