So viel hat Angelina Pannek während Schwangerschaft zugelegt

Angelina Pannek (30) gibt ihren Fans ein kleines Gewichtsupdate! Im vergangenen März hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit den freudigen Nachrichten überrascht, dass ihr Liebster Sebastian (36) und sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit und das Paar durfte seine Tochter endlich auf dem Arm halten. Nun verriet Angelina auch, wie viele Schwangerschaftskilos sie zugenommen hat.

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die Influencerin nun eine kleine Fragerunde mit ihren Fans, bei der die Nutzer besonders alles zum Thema Baby und Schwangerschaft interessierte. Neben ihren Geburtserfahrungen sprach die frischgebackene Zweifachmama beispielsweise auch über ihre Gewichtszunahme. So verriet Angelina, dass sie während der zweiten Schwangerschaft nur neun oder zehn Kilo zugelegt habe. "Aktuell wiege ich 57-58 Kilo. Ausgangsgewicht lag bei 55 Kilo", gab die Berlinerin anschließend noch ihr aktuelles Gewicht preis. Außerdem erzählte die 30-Jährige noch, dass sie in den vergangenen Monaten auf nichts Spezielles in ihrer Ernährung geachtet, sondern "ganz normal gegessen" habe.

Erst Anfang der Woche hatte sich die Influencerin im Netz offiziell von ihrer Babypause zurückgemeldet. Nachdem sich Angelina für die zahlreichen Glückwünsche ihrer Follower bedankt hatte, versicherte sie, bald wieder richtig durchstarten zu wollen. Zudem schwärmte der Realitystar von der Kennenlernphase mit seinem Baby.

Getty Images Sebastian und Angelina Pannek 2019 in Berlin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

